Глава судей Мажич о спорном голе "Спартака" "Зениту": офсайда нет

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич кратко оценил ситуацию с победным голом московского "Спартака" в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом".
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