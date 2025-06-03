ВСУ пять раз пытались прорваться в Курскую область в день переговоров в Стамбуле

Пока вчера украинская и российская делегации занимались переговорами в турецком Стамбуле, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили пять попыток прорыва в Курскую область, из которой их выбили чуть больше месяца назад.
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