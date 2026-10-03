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Регионы России

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В США пропал с радаров частный бизнес-джет с шестью людьми на борту

В США пропал с радаров частный бизнес-джет с шестью людьми на борту

Частный двухмоторный самолет Gulfstream G100, на борту которого находились шесть человек, пропал с радаров в северо-восточном округе Береговой охраны США у острова Нантакет, штат Массачусетс.

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