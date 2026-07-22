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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Китцбюэль (ATP). 2-й круг. Бублик поборется с Акостой, Вашеро – с Алисом, Риндеркнеш – с Баесом

Действующий чемпион турнира в Китцбюэле Александр Бублик сыграет с Факундо Диас Акостой во втором круге.

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