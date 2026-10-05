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Татар-информ

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В медучреждения Татарстана прибыло свыше 900 тысяч доз вакцины от гриппа

В медучреждения Татарстана прибыло свыше 900 тысяч доз вакцины от гриппа

На сегодня в медучреждения Республики Татарстан прибыло 915 450 доз вакцины от гриппа. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

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