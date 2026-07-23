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Вспышку сверхмассивной черной дыры впервые наблюдали в реальном времени

Вспышку сверхмассивной черной дыры впервые наблюдали в реальном времени

Когда сверхмассивные черные дыры, расположенные в центрах большинства крупных галактик, поглощают окружающий газ, вокруг них формируется аккреционный диск — раскаленное облако вещества, излучающее огромное количество энергии.

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