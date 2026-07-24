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Армия США объявила сотрудникам безлимитный доступ к ИИ, но вскоре вернула ограничения — сотрудники исчерпали годовой запас за месяц

Армия США объявила сотрудникам безлимитный доступ к ИИ, но вскоре вернула ограничения — сотрудники исчерпали годовой запас за месяц

Военным обещали безлимитный доступ к ChatGPT, Gemini и Llama, однако уже в июне пришлось вернуть ограничения, а дальнейшее финансирование после 1 октября остаётся под вопросомАрмия США была вынуждена вернуть ограничения на использование искусственного интеллекта спустя чуть больше месяца после объявления о фактически безлимитном доступе.

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