Песня "Дельтаплан" Валерия Леонтьева стала поводом для жаркого спора в Сети

Ксения Собчак расслышала в тексте неприличное слово, но поверили ей не все.Журналистка Ксения Собчак заявила в своём телеграм-канале, что услышала в песне Валерия Леонтьева "Дельтаплан" неприличное слово, означающее половой орган.