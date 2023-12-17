Песня "Дельтаплан" Валерия Леонтьева стала поводом для жаркого спора в Сети

Ксения Собчак расслышала в тексте неприличное слово, но поверили ей не все.Журналистка Ксения Собчак заявила в своём телеграм-канале, что услышала в песне Валерия Леонтьева "Дельтаплан" неприличное слово, означающее половой орган.
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