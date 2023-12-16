Китайская компания Xiaomi сообщила о первом за 6 кварталов росте выручки, чему способствовал рост продаж смартфонов

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Китайская компания Xiaomi добилась первого роста выручки за шесть кварталов, чему способствовал более сильный бизнес по производству смартфонов, поскольку компания продолжает нападать на конкурентов в премиальном сегменте на фоне изменения потребительских предпочтений.