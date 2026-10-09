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"Русские дроны непобедимы": бывший глава Google шокировал Запад военной мощью России

"Русские дроны непобедимы": бывший глава Google шокировал Запад военной мощью России

В недавнем интервью главному редактору журнала The Economist бывший председатель совета директоров Google Эрик Шмидт заявил: российская военная машина сравнялась с Украиной по скорости внедрения полевых инноваций.

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