В Госавтоинспекции рассказали, что грозит нижегородцам за езду без прав

Несмотря на ужесточение законодательства и постоянные проверки Госавтоинспекции, на дорогах Нижегородской области по-прежнему встречаются водители, которые садятся за руль без водительского удостоверения.
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