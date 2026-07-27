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Нижегородская правда

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В Госавтоинспекции рассказали, что грозит нижегородцам за езду без прав

В Госавтоинспекции рассказали, что грозит нижегородцам за езду без прав

Несмотря на ужесточение законодательства и постоянные проверки Госавтоинспекции, на дорогах Нижегородской области по-прежнему встречаются водители, которые садятся за руль без водительского удостоверения.

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