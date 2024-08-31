Трех сотрудников управления заказчика капстроительства ЛенВО арестовали в Москве

Хамовнический районный суд Москвы заключил под стражу до 27 октября троих сотрудников Регионального управления заказчика капитального строительства Ленинградского военного округа (ЛенВо), которых подозревают во взяточничестве.
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