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Курские новости

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МТС обошла конкурентов по скорости 5G

Исследование показало, что в Уфе скорость загрузки данных в сетях МТС достигла 1,5 Гбит/с, что значительно превышает показатели других операторов.

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