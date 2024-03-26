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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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СКА выиграл 5 матчей в плей-офф-2024. В первом сезоне Ротенберга было 11 побед, во втором – 10

Клуб из Санкт-Петербурга вылетел во втором раунде Кубка Гагарина, уступив «Автомобилисту» (1-4, 4:5 в пятом матче серии).

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