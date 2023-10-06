10 невероятных фактов об эффекте плацебо 0 В чем суть эффекта плацебо? Врач прописывает человеку какую-то таблетку или назначает любую другую форму лечения, говоря, что она поможет справиться с его болезнью.
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