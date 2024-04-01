Захарова: в переданной Киеву ноте нет требований по теракту в «Крокусе»

В ноте, которую Россия направила в адрес Украины по поводу антитеррора, нет требований, которые касались бы теракта в «Крокус Сити Холле», сообщила представитель МИД Мария Захарова в эфире Первого канала.
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