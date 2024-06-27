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"Засеивают "кассетками". Что творится на самом напряженном участке фронта

"Засеивают "кассетками". Что творится на самом напряженном участке фронта

Разведчики выходят на задачу© Фото : Глеб ПодгорскийСегодня 1,1K прочитали Вахтовики, нефтяники, строители — в добровольческом отряде "Барс-11" люди разных профессий.

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