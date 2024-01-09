Диетолог назвала напиток, который замедлит старение

Сердечно-сосудистые заболевания считаются основной причиной смертности в развитых странах. Употребление содержащих антиоксиданты продуктов способствует продлению жизни, рассказала врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна … .
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