Стал известен лучший сериал про версии "Эмми"

Сериал “Наследники” завоевал “Эмми” В понедельник на 75-й ежегодной церемонии вручения наград телеакадемии США, заключительный четвертый сезон сериала “Наследники” был удостоен награды в категории “Лучший драматический сериал”.
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