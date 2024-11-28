7 советов, как приготовить глинтвейн, чтобы не пришлось выливать в раковину

С каким напитком у вас ассоциируется зима и новогодние праздники? Уверены, что с глинтвейном. Этот пряный и ароматный напиток, который согревает в любую погоду, присутствует в меню многих кафе, но иногда его хочется приготовить дома.
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