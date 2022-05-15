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76,8 процента 7-х матчей серий плей-офф НБА заканчивались победой хозяев площадки

Журналист Dallas Morning News Брэд Таунсенд отметил, что только 23,2 процента 7-х матчей серий плей-офф НБА заканчивались победой гостевой команды.

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