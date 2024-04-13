Чем Максим Галкин* вызвал недовольство среди латвийских зрителей Елена ГалицкаяШоумен Максим Галкин* оказался под огнем критики после того, как жители Латвии выразили свое недовольство высокими ценами на билеты на его предстоящий концерт в Юрмале.
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