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Чем Максим Галкин* вызвал недовольство среди латвийских зрителей

Чем Максим Галкин* вызвал недовольство среди латвийских зрителей

Чем Максим Галкин* вызвал недовольство среди латвийских зрителей Елена ГалицкаяШоумен Максим Галкин* оказался под огнем критики после того, как жители Латвии выразили свое недовольство высокими ценами на билеты на его предстоящий концерт в Юрмале.

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