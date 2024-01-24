Глава Якутии обратился к гражданам из-за появившихся призывов к участию в незаконном митинге

АЛ

Александр Лагуткин

Чушь несет этот губернатор. И он, в том числе, виноват в том, что инородцы приехали в Якутию убивать россиян. Таджики, которые убивают россиян не имеет никакого отношения к народу России! Причем тут разобщение. Наоборот, нужно всему народу сообща мобилизоваться для отпора этим диким ослоёбам, которых продажные чиновники уже завезли в страну больше пятнадцати миллионов особей. Это готовая орда ИГИЛ в российском варианте, которую враги страны пытаются использовать для развала и уничтожения России. С Украиной не получилось. Теперь готовят условия для религиозной войны внутри России.