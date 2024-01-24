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Глава Якутии обратился к гражданам из-за появившихся призывов к участию в незаконном митинге

Глава Якутии обратился к гражданам из-за появившихся призывов к участию в незаконном митинге

Айсен Николаев призвал соотечественников игнорировать призывы выйти на митингНедавно в Якутске между местным жителем и 18-летним уроженцем Таджикистана произошёл конфликт, в результате которого погиб якутянин.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Чушь несет этот губернатор. И он, в том числе, виноват в том, что инородцы приехали в Якутию убивать россиян.  Таджики, которые убивают россиян не имеет никакого отношения к народу России!  Причем тут разобщение. Наоборот, нужно всему народу  сообща мобилизоваться для отпора этим диким ослоёбам, которых продажные чиновники уже завезли в страну больше пятнадцати миллионов особей. Это готовая  орда ИГИЛ в российском варианте, которую враги страны пытаются использовать для развала и уничтожения России.  С Украиной не получилось.  Теперь готовят условия для религиозной войны внутри России.
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