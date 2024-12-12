Коуч Алексей Ситников назвал четыре гормона счастья

Встреча с коучем, доктором психологических, экономических, философских наук, сертифицированным тренером НЛП Алексеем Ситниковым прошла в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ) в рамках паблик-тока, посвященному акции «Бюст-Мост».
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