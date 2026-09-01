Ветеран СВО из Глазова своей песней открыл гала-концерт у стен Кремля в Москве

Москва. Житель Глазова Григорий Ильченко своей песней «Мой бой» открыл гала-концерт всероссийского фестиваля «Баллады специальной военной операции — Время выбрало нас» в парке «Зарядье» у стен Кремля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Уроков в 10-11-х ...
- АЗ В Удмуртии хотят ...
- Более 650 человек...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым