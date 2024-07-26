США и ЕС обсудили, как предоставят Украине кредиты из арестованных активов России

ВАШИНГТОН, 26 июля, ФедералПресс. Министр финансов США Джанет Йеллен и еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони обсудили «будущие шаги» по предоставлению Украине кредитов, используя замороженные Западом суверенные активы России.
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