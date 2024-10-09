Ильяс Хамзин считает, что UFC в ближайшее время должен организовать поединок между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым

Российский боец смешанных единоборств Ильяс Хамзин считает, что UFC в ближайшее время должен организовать поединок между чемпионом организации в полутяжелом весе бразильцем Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым из России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии