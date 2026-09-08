Подмосковный врач Трунов развеял миф о неэффективности блокады при болях в спине

Вокруг лечебных блокад позвоночника существует множество пугающих мифов. На вопрос об эффективности этой процедуры ответил заместитель заведующего неврологическим отделением Воскресенской больницы Михаил Трунов.
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