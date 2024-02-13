Все чаще наши бывшие экономические партнеры заявляют, что, видите ли, над их базами, где проходят подготовку иностранные граждане, которые затем отправляются в одну восточноевропейскую страну, появляются беспилотники.
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