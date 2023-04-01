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После победы России США хотят нарастить бюджет армии – Риттер

Пентагон планирует увеличить расходы на вооруженные силы после победы русских над киевским режимом. Об этом в интервью ютуб-каналу Judging Freedom заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

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