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В Новосибирской области началась тренировка системы дистанционного голосования

В Новосибирской области началась тренировка системы дистанционного голосования

Принять участие в ней могут избиратели, которые подали заявления для участия в тренировке. Центральная избирательная комиссия России с 15 по 17 ноября проводит общероссийскую тренировку системы дистанционного голосования.

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