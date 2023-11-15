В Новосибирской области началась тренировка системы дистанционного голосования

Принять участие в ней могут избиратели, которые подали заявления для участия в тренировке. Центральная избирательная комиссия России с 15 по 17 ноября проводит общероссийскую тренировку системы дистанционного голосования.
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