Путин: отношения России и ОАЭ будут только укрепляться

РИА Новости/Кристина Соловьёва Отношения между Россией и ОАЭ будут только крепнуть. Об этом 12 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.