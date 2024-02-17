Трамп после суда заявил, что виноват только в создании «отличной компании»

Бывший президент США Дональд Трамп после того, как суд признал его виновным по делу о мошенничестве, заявил на своей странице в социальной сети Truth Social, что виновен только в «создании отличной компании».
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