Инспекторы Центра ГИМС МЧС России совместно с представителями МВД России провели профилактическое патрулирование акватории Москвы-реки

В минувшие выходные инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по городу Москве совместно с сотрудниками линейного отдела МВД России на водном транспорте провели профилактическое патрулирование Строгинской поймы.
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