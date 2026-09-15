Русская туристка впала в кому после пяти минут плавания в турецком бассейне

Трагедия в Аланье: пострадавшей в бассейне туристке отказали в страховке.Русская туристка ушла под воду в бассейне во время отдыха в турецкой Аланье и впала в кому.
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