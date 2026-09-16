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Тульские новости

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Тульская область подготовилась к выборам 18-20 сентября

Тульская область подготовилась к выборам 18-20 сентября

Дмитрий Миляев провел заседание оргкомитета, посвященное содействию избирательным комиссиям.Дмитрий Миляев провел заседание оргкомитета, посвященное содействию избирательным комиссиям.

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