Реформа юстиции: Как в Молдове нарушают закон ради сиюминутных интересов. Ч.3

(Начало читайте 25.04.2024 и 10.05.2024) На протяжении последних 15 лет законодательное поле в Республике Молдова постоянно изменяется, однако с каждым годом все больше поправок и нововведений вызывают множество вопросов и порождают волну жесткой критики, в том числе со стороны экспертов и представителей юридического сообщества.
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