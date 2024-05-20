Реформа юстиции: Как в Молдове нарушают закон ради сиюминутных интересов. Ч.3

(Начало читайте 25.04.2024 и 10.05.2024) На протяжении последних 15 лет законодательное поле в Республике Молдова постоянно изменяется, однако с каждым годом все больше поправок и нововведений вызывают множество вопросов и порождают волну жесткой критики, в том числе со стороны экспертов и представителей юридического сообщества.