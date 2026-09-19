НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

120 подписчиков

Фирма из РТ выплатила долг по налогам в 19 млн после возбуждения дела

Фирма из РТ выплатила долг по налогам в 19 млн после возбуждения дела

После возбуждения уголовного дела фирма в Татарстане выплатила долг по налогам в 19 млн рублей. Как рассказали в СУ СК России по РТ, с 2021-го по 2023 год организация, занимающаяся вывозом отходов, вносила в декларации заведомо ложную информацию и тем самым уклонилась от уплаты 19 млн рублей по налогам.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым