Фирма из РТ выплатила долг по налогам в 19 млн после возбуждения дела

После возбуждения уголовного дела фирма в Татарстане выплатила долг по налогам в 19 млн рублей. Как рассказали в СУ СК России по РТ, с 2021-го по 2023 год организация, занимающаяся вывозом отходов, вносила в декларации заведомо ложную информацию и тем самым уклонилась от уплаты 19 млн рублей по налогам.
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