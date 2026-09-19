Фирма из РТ выплатила долг по налогам в 19 млн после возбуждения дела

После возбуждения уголовного дела фирма в Татарстане выплатила долг по налогам в 19 млн рублей. Как рассказали в СУ СК России по РТ, с 2021-го по 2023 год организация, занимающаяся вывозом отходов, вносила в декларации заведомо ложную информацию и тем самым уклонилась от уплаты 19 млн рублей по налогам.