Закон и Порядок

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  • Маргарита Марго
    Армяне не православные. У них армянская церковь. Там ереси больше чем религии. Вы хоть знакомы с их верой?Мы теряем Армению...
  • Ингерман Ланская
    ..а на референдуме проголосовали за федерация суверенных государств..... совдепией Все были сыты по горлоКонстантин Затули...
  • Ингерман Ланская
    ..наследие камунодной нац.политикиКонстантин Затули...

Константин Затулин: Российские официальные лица прячутся за предательством Пашиняна

Константин Затулин: Российские официальные лица прячутся за предательством Пашиняна

Россию выдавливают из Закавказья. В этой ситуации Москве следует подумать о признании за Нагорным Карабахом права на самоопределения.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
когда в 46-47 в стране был голод, упырь гнал эшелоны продовольствия экс-нацистам, отцом и благодетелем Мира себя провозгласил, а в своей стране миллионы людей подыхали с голоду.... и эта практика - обдирание 10-ти шкур с полу-рабского населения и раздаривание  продовольствия и ресурсов всем папуасам - продолжалась все 70 лет камуноидной оккупации
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2 час.
Ингерман Ланская
..наследие камунодной нац.политики
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2 час.
Ингерман Ланская
..а на референдуме проголосовали за федерация суверенных государств..... совдепией Все были сыты по горло
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2 час.

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