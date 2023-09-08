Константин Затулин: Российские официальные лица прячутся за предательством Пашиняна

Ингерман Ланская

когда в 46-47 в стране был голод, упырь гнал эшелоны продовольствия экс-нацистам, отцом и благодетелем Мира себя провозгласил, а в своей стране миллионы людей подыхали с голоду.... и эта практика - обдирание 10-ти шкур с полу-рабского населения и раздаривание продовольствия и ресурсов всем папуасам - продолжалась все 70 лет камуноидной оккупации