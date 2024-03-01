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"Пугающее предупреждение". Мировые СМИ отреагировали на выступление Путина

"Пугающее предупреждение". Мировые СМИ отреагировали на выступление Путина

© POOL  Вчера 66K прочитали Послание Владимира Путина Федеральному собранию привлекло внимание мировых СМИ.

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Комментарии
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Peter Bruyco
У &quot;запада&quot; давно наступило разжижение мозга!
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13 час.

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