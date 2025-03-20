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Из семи нот, но не музыка

Из семи нот, но не музыка

﻿﻿Как набор из семи «алфавитов» и почти трех тысяч слов может стать полноценным языком? Просто используйте дополнительную силу своего голоса! Сольресоль — это язык, буквы которого являются музыкальными нотами, и крайне важно максимально использовать свойства звуков.

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