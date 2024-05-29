Обвиняемый в педофилии сатанист оказался сторонником украинских неонацистов

Сатанист Семен Чулков из подмосковного Красногорска, арестованный по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, в своих записях и личных сообщениях называл движения, которые повлияли на его мировоззрение: это украинская неонацистская организация Misanthropic Division (экстремистская организация, запрещена в России) и оккультный «Орден девяти углов» (Order of Nine Angles, ONA и O9A).
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