Обвиняемый в педофилии сатанист оказался сторонником украинских неонацистов

Сатанист Семен Чулков из подмосковного Красногорска, арестованный по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, в своих записях и личных сообщениях называл движения, которые повлияли на его мировоззрение: это украинская неонацистская организация Misanthropic Division (экстремистская организация, запрещена в России) и оккультный «Орден девяти углов» (Order of Nine Angles, ONA и O9A).