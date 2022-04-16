Происшествия

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В рамках «Твоего выбора» полицейские МВД по Чеченской Республике разъясняют цели и задачи спецоперации на территории Украины

Очередные встречи с учащейся молодежью сотрудники ЦПЭ МВД по Чеченской Республике провели в стенах Чеченского государственного университета, Грозненского педагогического колледжа, лингвистической школы им.

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