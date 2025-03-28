Как получить инвалидность с диагнозом «рак», рассказал профессор Моисеенко

Чтобы совмещать терапию и работу, пациентам с онкозаболеваниями часто приходится переходить на неполный рабочий день, занимать менее оплачиваемую должность, а некоторым и вовсе увольняться — не каждый начальник хочет входить в положение и идти на уступки.
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