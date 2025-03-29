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«Мы их добьём»: Вопрос о безоворочной капитуляции ВСУ решён?

«Мы их добьём»: Вопрос о безоворочной капитуляции ВСУ решён?

В ходе рабочего визита в Мурманск 27 марта президент Владимир Путин подчеркнул: наши войска обладают стратегической инициативой по всей линии фронта.

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