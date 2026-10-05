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Царьград

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"Подозрение на лёгочную чуму": Госдеп США следит за ситуацией в России – Axios

"Подозрение на лёгочную чуму": Госдеп США следит за ситуацией в России – Axios

Представитель администрации президента США Дональда Трампа заявил изданию Axios, что Белый дом «осведомлён о вспышке заболевания, следит за ней и оценивает варианты действий».

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