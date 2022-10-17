Военное обозрение

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Пленный разведчик ВСУ: Под Харьковом нам помогали иностранные наёмники из Польши, США и Великобритании

Пленный разведчик ВСУ: Под Харьковом нам помогали иностранные наёмники из Польши, США и Великобритании

Иностранные наемники играют значительную роль в ведении боевых действий на территории Харьковской области, большое количество иностранцев участвовало в наступлении на позиции российской армии.

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