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В США признали, что российский уран «избаловал» американскую энергетику

В США признали, что российский уран «избаловал» американскую энергетику

Америка может с легкостью отказаться от нефти из России под предлогом, что добывающая промышленность производит ее очень много и запасы государства велики.

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