Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделения группировки войск «Север» завершили ликвидацию окружённого противника в северо-восточной части Харьковской области и выполняют мероприятия по выявлению и уничтожению разрозненных, одиночных групп ВСУ.
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