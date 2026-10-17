Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделения группировки войск «Север» завершили ликвидацию окружённого противника в северо-восточной части Харьковской области и выполняют мероприятия по выявлению и уничтожению разрозненных, одиночных групп ВСУ.