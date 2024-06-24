«Подземный» танк и «Шишига»: сокровищница Горьковского автомобильного завода

Юрий Ильинов

Одна женщина очень тосковала по сыну. Нет, сын был жив-здоров, все у него было благополучно. Он просто много работал, у него была молодая жена, да и скучно с мамой разговаривать. Есть жена, есть друзья, есть коллеги... Сын любил маму, но времени не было ей позвонить. Бывает такое, ничего страшного. И мать тоже не навязывалась - зачем лезть, если у ребенка все хорошо? Но она тосковала и скучала. Работала медсестрой, помогала лечить ребятишек. Очень детей любила. Вечером приходила домой и иногда рассматривала фотографии сына Игорька. Разговаривала с ним тихонько, - такая материнская причуда. Молилась за него. И перечитывала сообщения от сына, - их немного было. С Восьмым марта поздравление и с днем рождения. И картинки к Новому году и к Рождеству, - в стареньком телефоне. "Дорогая мамочка, желаю счастья и здоровья, долгих лет жизни!", - вот такие сообщения. И однажды эта мама все-таки позвонила сыну. Извинилась, что беспокоит. И попросила его заехать за подарком, - она ему купила подарок. Сын говорил; мол, зачем, мама? У меня все есть! Я и так собирался к тебе заехать, но времени все нет. Хорошо, я заеду, конечно, но не за подарком, просто повидать тебя!". Это был добрый, в сущности, сын. Он заехал через три дня вечером на минутку. И даже привез торт. Проходить не стал, протянул торт маме: "это тебе!". Мать тоже дала сыну подарок. И он даже ахнул! Это был очень дорогой айфон почти последней модели, он стоил кучу денег, ужасно много! Это мама копила год. Она работала ведь и еще подрабатывала. Себе ничего не покупала, экономила на всем, и вот - купила сыну подарок. И протянула элегантную коробочку с айфоном. И радостно так улыбнулась, - она очень обрадовалась, что Игорек зашел наконец-то. Обняла его, поцеловала и протянула подарок. А потом сказала тихо в ответ на громкие и удивленные слова сына: "Это для тебя, Игорек. Я, знаешь, немного заболела и скоро меня положат в больницу. Ты мне иногда звони, хорошо? А не сможешь позвонить, - напиши. А не сможешь написать - пришли картинку, ладно? Да если даже и не пришлешь, это ничего. Я подумала, что телефон всегда у тебя в руках, вот ты возьмешь телефон, - и про меня вспомнишь. И этого будет достаточно. Я просто буду знать, что ты про меня вспоминаешь!"... Через неделю мамы не стало, так уж вышло. А у сына остался этот дорогущий телефон почти последней модели, - и он плачет, когда берет его в руки. Каждый раз плачет. Потому что редко звонил. Редко писал. И все думал, что еще есть куча времени для того, чтобы побыть вместе. Что всегда же можно набрать "мама" и услышать родной тихий голос. Просто надо "мама" найти в контактах - и мама ответит! Еще много времени для разговоров и для сообщений... Не так уж его много. И если человек не звонит, не лезет, не пишет, ничем не обременяет, а мы забываем ему позвонить или зайти, - это не значит, что человек будет всегда на связи. Всегда в контакте. Наступит день, когда нам могут сказать: "абонент недоступен". Даже если у нас самый дорогой и самый современный телефон... /Автор: Философ Анна Кирьянова/о